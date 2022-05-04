https://ria.ru/20220504/banki-1786759571.html

Российские банки начали снижать кешбэк из-за регулирования эквайринга

Российские банки начали снижать кешбэк из-за регулирования эквайринга - РИА Новости, 04.05.2022

Российские банки начали снижать кешбэк из-за регулирования эквайринга

Российские банки начали сокращать бонусные клиентские выплаты в отношении товаров, по которым введено временное ограничение эквайринговых комиссий - о таком... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:12

2022-05-04T12:12

2022-05-04T12:12

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

газпромбанк

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские банки начали сокращать бонусные клиентские выплаты в отношении товаров, по которым введено временное ограничение эквайринговых комиссий - о таком решении в своем телеграм-канале сегодня сообщил Газпромбанк, чуть раньше аналогичные меры принял и "Тинькофф банк".ЦБ РФ с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. К ним относятся предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров, товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров. ЦБ сообщал, что после 31 августа эквайринговые комиссии вновь будут регулироваться законами рынка."Многие банки сейчас меняют программы лояльности для своих клиентов. На такие шаги приходится идти из-за ограничения Банком России эквайринговой комиссии для некоторых категорий предприятий, которые продают в розницу определенные товары и услуги", - отмечается в сообщении Газпромбанка. По итогам апреля Газпромбанк выплатит кешбэк по прежним правилам. По итогам мая он будет начислен, исходя из новых условий.В связи с решением ЦБ РФ до 31 августа "Тинькофф банк" также будет начислять меньше кэшбэка по некоторым повседневным покупкам. "Центробанк снизил размер комиссии, которую банки получают за оплату картами некоторых товаров и услуг. Из этой комиссии мы выплачиваем кэшбэк клиентам. Чем ниже комиссия банку, тем меньше кэшбэка банк может начислить", - пояснили в кредитной организации необходимость изменений. Ранее в банке сообщали, что по другим видам кэшбека - в отношении товаров не из списка ЦБ - выплаты останутся прежними.

https://ria.ru/20220422/ogranicheniya-1784995638.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, тинькофф. кредитные системы