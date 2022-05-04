"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"

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За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.