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"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали" - РИА Новости, 04.05.2022
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
2022-05-04T21:47
2022-05-04T21:47
2022-05-04T21:47
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Вы не знаете, какой это страх" – жительница Мариуполя о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
2022-05-04T21:47
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PT1M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, азовсталь, украина, мариуполь
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
2022-05-04T21:47
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PT1M16S
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.