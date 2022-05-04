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"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали" - РИА Новости, 04.05.2022
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"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали" - РИА Новости, 04.05.2022
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
2022-05-04T21:47
2022-05-04T21:47
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"Вы не знаете, какой это страх" – жительница Мариуполя о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
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видео, азовсталь, украина, мариуполь
"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
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21:47 04.05.2022
 

"Вы не знаете, какой это страх" – жительница о ситуации в "Азовстали"

Читать ria.ru в
За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом.
 
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