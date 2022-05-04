https://ria.ru/20220504/azovstal-1786702635.html

На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров

На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров - РИА Новости, 04.05.2022

На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров

Националисты удерживают в подвалах мариупольского завода "Азовсталь" сотни мирных жителей, а также раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T00:18

2022-05-04T00:18

2022-05-04T09:25

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Националисты удерживают в подвалах мариупольского завода "Азовсталь" сотни мирных жителей, а также раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Он обратился к скрывающемуся на предприятии командиру неонационалистического батальона "Азов" и призвал его выйти на поле боя, чтобы закончить "раз и навсегда".Глава Чечни не уточнил источник этой информации.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html

https://ria.ru/20220504/komandir-1786702501.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров