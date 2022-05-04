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На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров - РИА Новости, 04.05.2022
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На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров
На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров - РИА Новости, 04.05.2022
На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров
Националисты удерживают в подвалах мариупольского завода "Азовсталь" сотни мирных жителей, а также раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T00:18
2022-05-04T09:25
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Националисты удерживают в подвалах мариупольского завода "Азовсталь" сотни мирных жителей, а также раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Он обратился к скрывающемуся на предприятии командиру неонационалистического батальона "Азов" и призвал его выйти на поле боя, чтобы закончить "раз и навсегда".Глава Чечни не уточнил источник этой информации.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров
00:18 04.05.2022 (обновлено: 09:25 04.05.2022)
 
На заводе "Азовсталь" находятся более 150 мирных жителей, сообщил Кадыров

Глава Чечни Кадыров сообщил о находящихся в подвалах "Азовстали" более 150 мирных жителях

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Националисты удерживают в подвалах мариупольского завода "Азовсталь" сотни мирных жителей, а также раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он обратился к скрывающемуся на предприятии командиру неонационалистического батальона "Азов" и призвал его выйти на поле боя, чтобы закончить "раз и навсегда".

"Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <...> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время", — заявил Кадыров.

Глава Чечни не уточнил источник этой информации.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
00:16
Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя
 
В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРамзан Кадыров
 
 
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