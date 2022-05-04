https://ria.ru/20220504/artilleriya-1786734252.html

Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине

Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине

Российские артиллеристы за минувшую ночь поразили 16 пунктов управления украинских войск, а также склады с топливом и другие цели, заявил в среду официальный... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:44

2022-05-04T10:44

2022-05-04T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы за минувшую ночь поразили 16 пунктов управления украинских войск, а также склады с топливом и другие цели, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)