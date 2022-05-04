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Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине
Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине
Российские артиллеристы за минувшую ночь поразили 16 пунктов управления украинских войск, а также склады с топливом и другие цели, заявил в среду официальный... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:44
2022-05-04T10:44
2022-05-04T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы за минувшую ночь поразили 16 пунктов управления украинских войск, а также склады с топливом и другие цели, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления на Украине
Минобороны: российская артиллерия за ночь поразила 16 пунктов управления украинских войск