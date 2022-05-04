https://ria.ru/20220504/artamonov-1786762734.html
Более 50 липчан открыли свое дело при содействии центра занятости
Более 50 липчан открыли свое дело при содействии центра занятости - РИА Новости, 04.05.2022
Более 50 липчан открыли свое дело при содействии центра занятости
Более пятидесяти жителей Липецкой области в этом году организовали свой бизнес благодаря содействию центра занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:24
2022-05-04T12:24
2022-05-04T12:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Более пятидесяти жителей Липецкой области в этом году организовали свой бизнес благодаря содействию центра занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на открытие своего дела предусмотрена материальная поддержка в размере 145 тысяч рублей. Воспользоваться услугой могут граждане, состоящие на учёте и имеющие статус безработного.Артамонов отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество безработных в регионе не увеличивается. Для тех, кто сейчас испытывает трудности при поиске работы, служба занятости готова предложить новые меры поддержки, например, оплачиваемые общественные работы. "Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785761631.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов