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Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения - РИА Новости, 04.05.2022
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Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения - РИА Новости, 04.05.2022
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:28
2022-05-04T21:28
в мире
армения
ереван
никол пашинян
протесты
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра с утра продолжаем акции неповиновения. Более масштабно", - сказал Сагателян в ходе митинга оппозиции.По его словам, вопреки утверждению властей, целью оппозиции в среду не был захват здания парламента.Служба национальной безопасности Армении заявила в среду, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, протесты
21:28 04.05.2022
 
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения

Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкУчастники протестного движения и полицейские в Ереване
Участники протестного движения и полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Участники протестного движения и полицейские в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Завтра с утра продолжаем акции неповиновения. Более масштабно", - сказал Сагателян в ходе митинга оппозиции.
По его словам, вопреки утверждению властей, целью оппозиции в среду не был захват здания парламента.
"Нашей целью было заявить Пашиняну, что он нелегитимен, что у него нет мандата, и он должен уйти... Он хочет крови, но не добьётся этого. Мы отстраним его от власти без крови", - сказал Сагателян.
Служба национальной безопасности Армении заявила в среду, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 19:25
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянПротесты
 
 
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