https://ria.ru/20220504/armeniya-1786884629.html
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения - РИА Новости, 04.05.2022
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:28
2022-05-04T21:28
2022-05-04T21:28
в мире
армения
ереван
никол пашинян
протесты
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра с утра продолжаем акции неповиновения. Более масштабно", - сказал Сагателян в ходе митинга оппозиции.По его словам, вопреки утверждению властей, целью оппозиции в среду не был захват здания парламента.Служба национальной безопасности Армении заявила в среду, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян, протесты
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Завтра с утра продолжаем акции неповиновения. Более масштабно", - сказал Сагателян в ходе митинга оппозиции.
По его словам, вопреки утверждению властей, целью оппозиции в среду не был захват здания парламента.
"Нашей целью было заявить Пашиняну, что он нелегитимен, что у него нет мандата, и он должен уйти... Он хочет крови, но не добьётся этого. Мы отстраним его от власти без крови", - сказал Сагателян.
Служба национальной безопасности Армении
заявила в среду, что организаторы акций протеста в Ереване
намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.