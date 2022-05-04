https://ria.ru/20220504/armeniya-1786884629.html

Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения

Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения - РИА Новости, 04.05.2022

Армянская оппозиция пообещала продолжить в четверг акции неповиновения

Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:28

2022-05-04T21:28

2022-05-04T21:28

в мире

армения

ереван

никол пашинян

протесты

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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, продолжит в четверг акции неповиновения, заявил в среду вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян."Завтра с утра продолжаем акции неповиновения. Более масштабно", - сказал Сагателян в ходе митинга оппозиции.По его словам, вопреки утверждению властей, целью оппозиции в среду не был захват здания парламента.Служба национальной безопасности Армении заявила в среду, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html

армения

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, ереван, никол пашинян, протесты