https://ria.ru/20220504/armeniya-1786845341.html
Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна
Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022
Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна
Представители оппозиции озвучили в армянском парламенте требование об отставке премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:10
2022-05-04T17:10
2022-05-04T17:56
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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Представители оппозиции озвучили в армянском парламенте требование об отставке премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.Представитель фракции "Армения" Армен Рустамян мотивировал это тем, что Пашинян "провалил защиту армянских интересов в переговорах по Карабаху, что привело к войне и поражению".Премьер в ответ обвинил в провале переговоров прежние власти, в частности, третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Что касается возможности остановить вооруженный конфликт, то глава правительства напомнил: он неоднократно говорил, что для этого надо согласиться на статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики в виде автономии в составе Азербайджана.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html
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Митингующие выдвинулись к зданию парламента Армении
Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента Армении, где в данный момент находится глава правительства, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-04T17:10
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в мире, серж саргсян, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан
17:10 04.05.2022 (обновлено: 17:56 04.05.2022)
Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна
Sputnik Армения: армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна