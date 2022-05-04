https://ria.ru/20220504/armeniya-1786845341.html

Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна

Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна - РИА Новости, 04.05.2022

Армянская оппозиция озвучила в парламенте требование об отставке Пашиняна

Представители оппозиции озвучили в армянском парламенте требование об отставке премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:10

2022-05-04T17:10

2022-05-04T17:56

в мире

серж саргсян

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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ЕРЕВАН, 4 мая — РИА Новости. Представители оппозиции озвучили в армянском парламенте требование об отставке премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.Представитель фракции "Армения" Армен Рустамян мотивировал это тем, что Пашинян "провалил защиту армянских интересов в переговорах по Карабаху, что привело к войне и поражению".Премьер в ответ обвинил в провале переговоров прежние власти, в частности, третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Что касается возможности остановить вооруженный конфликт, то глава правительства напомнил: он неоднократно говорил, что для этого надо согласиться на статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики в виде автономии в составе Азербайджана.Оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали недавние высказывания премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220501/armeniya-1786435962.html

армения

нагорно-карабахская республика

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Митингующие выдвинулись к зданию парламента Армении Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента Армении, где в данный момент находится глава правительства, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-04T17:10 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, серж саргсян, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан