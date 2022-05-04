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Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье - РИА Новости, 04.05.2022
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Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье - РИА Новости, 04.05.2022
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье
На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:10
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk."Балкон, на котором люди смотрели фестиваль, не выдержал веса и рухнул", — уточняет издание.По данным СМИ, инцидент произошел в районе Эльмали во время дрифт-шоу.
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анталья (провинция), в мире, турция
16:10 04.05.2022 (обновлено: 17:22 04.05.2022)
 
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье

Haberturk: балкон со зрителями обрушился на фестивале в Анталье, никто не пострадал

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk.
"Балкон, на котором люди смотрели фестиваль, не выдержал веса и рухнул", — уточняет издание.
По данным СМИ, инцидент произошел в районе Эльмали во время дрифт-шоу.
 
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