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Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье - РИА Новости, 04.05.2022
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье
На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:10
2022-05-04T16:10
2022-05-04T17:22
анталья (провинция)
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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk."Балкон, на котором люди смотрели фестиваль, не выдержал веса и рухнул", — уточняет издание.По данным СМИ, инцидент произошел в районе Эльмали во время дрифт-шоу.
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анталья (провинция), в мире, турция
16:10 04.05.2022 (обновлено: 17:22 04.05.2022)
Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье
Haberturk: балкон со зрителями обрушился на фестивале в Анталье, никто не пострадал