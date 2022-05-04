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Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье

Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье - РИА Новости, 04.05.2022

Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье

На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:10

2022-05-04T16:10

2022-05-04T17:22

анталья (провинция)

в мире

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АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. На фестивале в Анталье обрушился балкон со зрителями, никто не пострадал, сообщает турецкий портал Haberturk."Балкон, на котором люди смотрели фестиваль, не выдержал веса и рухнул", — уточняет издание.По данным СМИ, инцидент произошел в районе Эльмали во время дрифт-шоу.

анталья (провинция)

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анталья (провинция), в мире, турция