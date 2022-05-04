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Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220504/aktsiya-1786852907.html
Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре
Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре - РИА Новости, 04.05.2022
Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре
Минкультуры РФ в преддверии 9 Мая запускает акцию "Летопись сердец", посвященную советской архитектуре, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:35
2022-05-04T17:35
культура
евгений миронов
юлия пересильд
российский фонд культуры
театр наций
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ в преддверии 9 Мая запускает акцию "Летопись сердец", посвященную советской архитектуре, сообщает пресс-служба ведомства."Летопись сердец" в 2022 году посвящена архитектуре. Во времена Великой Отечественной войны начался новый этап в истории развития советской архитектуры. Архитекторы с первых дней участвовали в военном строительстве, проводили маскировочные работы от налетов фашистской авиации. Документы, описывающие этот важный эпизод войны, долгие годы были засекречены, и лишь недавно их обнародовали", - говорится в сообщении.Уточняется, что акция подготовлена ведомством совместно с Российским фондом культуры и Роскультпроектом, она пройдет с 6 по 9 мая в рамках проекта "Культура для школьников".В первый день акции 6 мая искусствовед и специалист по архитектуре середины ХХ века Ксения Смирнова прочтет лекцию "Архитектура памяти", она будет доступна на портале "Культурадляшкольников.РФ". 7 мая состоится бесплатный мастер-класс от школы разработки компьютерных игр "ЯЮниор", благодаря которому дети узнают, как строятся пространства, города и целые вселенные в мире компьютерных игр.В течение акции с 6 по 9 мая школьники смогут поделиться рисунками на тему Дня Победы в соцсетях с хэштегами "летописьсердец" и "культурадляшкольников". "Те ребята, которые захотят увидеть свою работу на портале "Культурадляшкольников.РФ", смогут заполнить специальную форму участника. Лучшие из предложенных работ будут опубликованы на портале", - добавили в ведомстве.Акция "Летопись сердец" была запущена в 2020 году и была приурочена к 75-летию Победы, тогда художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов провел для детей мастер-класс по актерским чтениям, также более 9 тысяч школьников записали для ветеранов видеооткрытки со стихотворениями о войне. В 2021 году акцию продолжила актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая провела для школьников занятие по военной песне.
https://ria.ru/20220503/festival-1786678966.html
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евгений миронов, юлия пересильд, российский фонд культуры, театр наций
17:35 04.05.2022
 
Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре

Пресс-служба: Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время пресс-подхода в Доме правительства РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время пресс-подхода в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время пресс-подхода в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ в преддверии 9 Мая запускает акцию "Летопись сердец", посвященную советской архитектуре, сообщает пресс-служба ведомства.
"Летопись сердец" в 2022 году посвящена архитектуре. Во времена Великой Отечественной войны начался новый этап в истории развития советской архитектуры. Архитекторы с первых дней участвовали в военном строительстве, проводили маскировочные работы от налетов фашистской авиации. Документы, описывающие этот важный эпизод войны, долгие годы были засекречены, и лишь недавно их обнародовали", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что акция подготовлена ведомством совместно с Российским фондом культуры и Роскультпроектом, она пройдет с 6 по 9 мая в рамках проекта "Культура для школьников".
В первый день акции 6 мая искусствовед и специалист по архитектуре середины ХХ века Ксения Смирнова прочтет лекцию "Архитектура памяти", она будет доступна на портале "Культурадляшкольников.РФ". 7 мая состоится бесплатный мастер-класс от школы разработки компьютерных игр "ЯЮниор", благодаря которому дети узнают, как строятся пространства, города и целые вселенные в мире компьютерных игр.
В течение акции с 6 по 9 мая школьники смогут поделиться рисунками на тему Дня Победы в соцсетях с хэштегами "летописьсердец" и "культурадляшкольников". "Те ребята, которые захотят увидеть свою работу на портале "Культурадляшкольников.РФ", смогут заполнить специальную форму участника. Лучшие из предложенных работ будут опубликованы на портале", - добавили в ведомстве.
Акция "Летопись сердец" была запущена в 2020 году и была приурочена к 75-летию Победы, тогда художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов провел для детей мастер-класс по актерским чтениям, также более 9 тысяч школьников записали для ветеранов видеооткрытки со стихотворениями о войне. В 2021 году акцию продолжила актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая провела для школьников занятие по военной песне.
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