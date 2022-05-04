https://ria.ru/20220504/aktsiya-1786852907.html

Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре

Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре - РИА Новости, 04.05.2022

Минкультуры запускает акцию "Летопись сердец", посвященную архитектуре

Минкультуры РФ в преддверии 9 Мая запускает акцию "Летопись сердец", посвященную советской архитектуре, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:35

2022-05-04T17:35

2022-05-04T17:35

культура

евгений миронов

юлия пересильд

российский фонд культуры

театр наций

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ в преддверии 9 Мая запускает акцию "Летопись сердец", посвященную советской архитектуре, сообщает пресс-служба ведомства."Летопись сердец" в 2022 году посвящена архитектуре. Во времена Великой Отечественной войны начался новый этап в истории развития советской архитектуры. Архитекторы с первых дней участвовали в военном строительстве, проводили маскировочные работы от налетов фашистской авиации. Документы, описывающие этот важный эпизод войны, долгие годы были засекречены, и лишь недавно их обнародовали", - говорится в сообщении.Уточняется, что акция подготовлена ведомством совместно с Российским фондом культуры и Роскультпроектом, она пройдет с 6 по 9 мая в рамках проекта "Культура для школьников".В первый день акции 6 мая искусствовед и специалист по архитектуре середины ХХ века Ксения Смирнова прочтет лекцию "Архитектура памяти", она будет доступна на портале "Культурадляшкольников.РФ". 7 мая состоится бесплатный мастер-класс от школы разработки компьютерных игр "ЯЮниор", благодаря которому дети узнают, как строятся пространства, города и целые вселенные в мире компьютерных игр.В течение акции с 6 по 9 мая школьники смогут поделиться рисунками на тему Дня Победы в соцсетях с хэштегами "летописьсердец" и "культурадляшкольников". "Те ребята, которые захотят увидеть свою работу на портале "Культурадляшкольников.РФ", смогут заполнить специальную форму участника. Лучшие из предложенных работ будут опубликованы на портале", - добавили в ведомстве.Акция "Летопись сердец" была запущена в 2020 году и была приурочена к 75-летию Победы, тогда художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов провел для детей мастер-класс по актерским чтениям, также более 9 тысяч школьников записали для ветеранов видеооткрытки со стихотворениями о войне. В 2021 году акцию продолжила актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая провела для школьников занятие по военной песне.

https://ria.ru/20220503/festival-1786678966.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/kultura-1786576363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений миронов, юлия пересильд, российский фонд культуры, театр наций