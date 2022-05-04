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"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию

"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию - РИА Новости, 04.05.2022

"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию

Российский "Аэрофлот" с 5 мая возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Дели (Индия), сообщает авиакомпания. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:57

2022-05-04T17:57

2022-05-04T18:23

индия

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дели

аэрофлот

airbus a330

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новости - туризм

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 5 мая возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Дели (Индия), сообщает авиакомпания."С 5 мая мы возобновляем регулярные рейсы между Москвой и Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Билеты в Дели уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По информации на сайте перевозчика, "Аэрофлот" будет летать в Индию на самолетах Airbus A330-300.

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