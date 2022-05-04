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"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию
"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию - РИА Новости, 04.05.2022
"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию
Российский "Аэрофлот" с 5 мая возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Дели (Индия), сообщает авиакомпания. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:57
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индия
москва
дели
аэрофлот
airbus a330
туризм
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 5 мая возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Дели (Индия), сообщает авиакомпания."С 5 мая мы возобновляем регулярные рейсы между Москвой и Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Билеты в Дели уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По информации на сайте перевозчика, "Аэрофлот" будет летать в Индию на самолетах Airbus A330-300.
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индия, москва, дели, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм
17:57 04.05.2022 (обновлено: 18:23 04.05.2022)
 
"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию

"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет рейсы между Москвой и Дели

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 5 мая возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Дели (Индия), сообщает авиакомпания.
"С 5 мая мы возобновляем регулярные рейсы между Москвой и Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Билеты в Дели уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По информации на сайте перевозчика, "Аэрофлот" будет летать в Индию на самолетах Airbus A330-300.
 
ТуризмИндияМоскваДелиАэрофлотAirbus A330Новости - Туризм
 
 
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