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В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки - РИА Новости, 03.05.2022
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T03:11
2022-05-03T03:11
2022-05-03T03:12
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL.Забастовка пройдет с 3 по 9 мая в городах Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.В результате будут закрыты школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие службы, список которых различается в зависимости от муниципалитета.Бастующие требуют повышения оплаты труда не менее чем на два процента и создание специальной программы роста зарплат, рассчитанной на несколько лет.
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в мире, эспоо, хельсинки, оулу (город), финляндия
03:11 03.05.2022 (обновлено: 03:12 03.05.2022)
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
Профсоюзы: в крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL.
Забастовка пройдет с 3 по 9 мая в городах Эспоо, Хельсинки
, Кауниайнен, Вантаа, Оулу
, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.
В результате будут закрыты школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие службы, список которых различается в зависимости от муниципалитета.
Бастующие требуют повышения оплаты труда не менее чем на два процента и создание специальной программы роста зарплат, рассчитанной на несколько лет.