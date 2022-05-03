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В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки - РИА Новости, 03.05.2022
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В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки - РИА Новости, 03.05.2022
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки
Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL. РИА Новости, 03.05.2022
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в мире
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хельсинки
оулу (город)
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL.Забастовка пройдет с 3 по 9 мая в городах Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.В результате будут закрыты школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие службы, список которых различается в зависимости от муниципалитета.Бастующие требуют повышения оплаты труда не менее чем на два процента и создание специальной программы роста зарплат, рассчитанной на несколько лет.
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в мире, эспоо, хельсинки, оулу (город), финляндия
03:11 03.05.2022 (обновлено: 03:12 03.05.2022)
 
В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки

Профсоюзы: в крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL.
Забастовка пройдет с 3 по 9 мая в городах Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.
В результате будут закрыты школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие службы, список которых различается в зависимости от муниципалитета.
Бастующие требуют повышения оплаты труда не менее чем на два процента и создание специальной программы роста зарплат, рассчитанной на несколько лет.
 
В миреЭспооХельсинкиОулу (город)Финляндия
 
 
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