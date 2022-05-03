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В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки

В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки - РИА Новости, 03.05.2022

В крупнейших городах Финляндии пройдут муниципальные забастовки

Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T03:11

2022-05-03T03:11

2022-05-03T03:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Забастовка муниципальных работников начнется сегодня в десяти крупнейших городах Финляндии и затронет 81 тысячу работников, сообщают профсоюзы Jyty и JHL.Забастовка пройдет с 3 по 9 мая в городах Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.В результате будут закрыты школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие службы, список которых различается в зависимости от муниципалитета.Бастующие требуют повышения оплаты труда не менее чем на два процента и создание специальной программы роста зарплат, рассчитанной на несколько лет.

эспоо

хельсинки

оулу (город)

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в мире, эспоо, хельсинки, оулу (город), финляндия