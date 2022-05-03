https://ria.ru/20220503/yaponiya-1786615709.html

В Японии проходит митинг в поддержку "мирной" статьи Конституции

В Японии проходит митинг в поддержку "мирной" статьи Конституции - РИА Новости, 03.05.2022

В Японии проходит митинг в поддержку "мирной" статьи Конституции

В Осаке, одном из крупнейших городов Японии, проходит митинг в поддержку девятой, так называемой мирной статьи Конституции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:31

2022-05-03T09:31

2022-05-03T15:25

в мире

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осака (город)

украина

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ОСАКА, 3 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. В Осаке, одном из крупнейших городов Японии, проходит митинг в поддержку девятой, так называемой мирной статьи Конституции, передает корреспондент РИА Новости.Акцию приурочили ко Дню Конституции. Протестующие собрались в парке Огимати, недалеко от центральной железнодорожной станции города. Они держат в руках плакаты с призывами к миру, прекращению военных действий на Украине, недопущению изменения девятой статьи и за перенаправление средств, выделенных на строительство казино, на борьбу с коронавирусом.Перед собравшимися выступили главы различных неправительственных организаций и студенческих объединений. Обращение члена Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия и исполнительного комитета неправительственной организации "Корабль мира" Акиры Кавасаки показали в видеозаписи.Девятая статья Конституции Японии гласит, что страна отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. По данным последних опросов, проведенных японскими СМИ, это положение поддерживают от 50 до 70 процентов японцев. При этом число тех, кто выступает за внесение в Конституцию изменений, касающихся статуса сил самообороны, за год почти не изменилось: за высказываются 50 процентов респондентов, против — 48 (в прошлом году за было 51 процент, против — 45).При этом правящая Либерально-демократическая партия выступает за поправки, которые позволили бы зафиксировать в Основном законе существование сил самообороны. Противники этих изменений считают, что они противоречат девятой статье, а сторонники настаивают, что это будет юридическое признание самого факта.Для внесения изменений в Конституцию требуется поддержка двух третей депутатов обеих палат парламента, затем поправки вынесут на общенародное голосование. Правила проведения референдума определили только в прошлом году, и либеральные силы считают, что это открывает дорогу для большей военизации Японии.

https://ria.ru/20220501/oborona-1786411887.html

https://ria.ru/20220430/sotrudnichestvo-1786390703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, осака (город), украина