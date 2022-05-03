https://ria.ru/20220503/ukraina-1786695670.html

Украинские радикалы удерживают в заложниках 90 иностранцев

Украинские радикалы удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские радикалы удерживают в заложниках 90 иностранцев

Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках 90 иностранцев, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:05

2022-05-03T22:05

2022-05-03T22:05

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках 90 иностранцев, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев.Он добавил, что украинские радикалы удерживают и собственное мирное население насильно, причём граждане ищут способы эвакуироваться в Россию. Об этом, по его словам, свидетельствуют многочисленные обращения граждан в российские официальные структуры и общественные организации.Мизинцев уточнил, что за прошедшие сутки на "горячую линию" штаба, в федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ от иностранных и украинских граждан поступило 123 обращения с просьбами об эвакуации.Обратившиеся просят переправить их на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2754364 таких обращения из 2133 населенных пунктов Украины", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220502/aviatsiya-1786577486.html

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в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область