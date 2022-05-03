https://ria.ru/20220503/ukraina-1786693553.html
Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева
Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева
Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах № 6 и № 7 города Николаева, а в поселке... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:37
2022-05-03T21:37
2022-05-03T21:41
николаев (украина)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах № 6 и № 7 города Николаева, а в поселке Райгородок Краматорского района в жилых домах разместили огневые позиции и склады с вооружением - в обоих случаях мирные жители не были эвакуированы, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах; в Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785899032.html
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николаев (украина)
21:37 03.05.2022 (обновлено: 21:41 03.05.2022)
Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева
Минобороны: украинские боевики разместили бронетехнику и боеприпасы в школах Николаева