https://ria.ru/20220503/ukraina-1786693553.html

Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева

Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева

Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах № 6 и № 7 города Николаева, а в поселке... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:37

2022-05-03T21:37

2022-05-03T21:41

николаев (украина)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинские националисты разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах № 6 и № 7 города Николаева, а в поселке Райгородок Краматорского района в жилых домах разместили огневые позиции и склады с вооружением - в обоих случаях мирные жители не были эвакуированы, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах; в Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785899032.html

николаев (украина)

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николаев (украина)