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Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 03.05.2022
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Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы
Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 03.05.2022
Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы
Жители освобожденных регионов юга Украины после завершения военной спецоперации РФ, которая обеспечит им полную безопасность, конституционным путем смогут... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:25
2022-05-03T15:25
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
республика крым
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Жители освобожденных регионов юга Украины после завершения военной спецоперации РФ, которая обеспечит им полную безопасность, конституционным путем смогут определить свое будущее, оно неразрывно связано с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."До полнейшего завершения спецоперации и денацификации, говорить о проведении референдумов преждевременно. Люди на этих территориях настолько запуганы и затравлены украинскими нацистами, что до сих пор боятся их возвращения", - сказал Шеремет агентству.По его словам, сегодня стоит задача обеспечить полную безопасность освобожденных территорий и гарантировать их экономическую интеграцию с российскими регионами."Уже после завершения спецоперации, уверен, жители освобожденных регионов определят конституционным путем свое будущее, которое неразрывно связно с Россией", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, республика крым, госдума рф, михаил шеремет
15:25 03.05.2022
 
Будущее жителей юга Украины связано с Россией, считает депутат Госдумы

Депутат Шеремет: жители юга Украины определят будущее, которое связано с Россией

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКопия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне
Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Жители освобожденных регионов юга Украины после завершения военной спецоперации РФ, которая обеспечит им полную безопасность, конституционным путем смогут определить свое будущее, оно неразрывно связано с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"До полнейшего завершения спецоперации и денацификации, говорить о проведении референдумов преждевременно. Люди на этих территориях настолько запуганы и затравлены украинскими нацистами, что до сих пор боятся их возвращения", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, сегодня стоит задача обеспечить полную безопасность освобожденных территорий и гарантировать их экономическую интеграцию с российскими регионами.
"Уже после завершения спецоперации, уверен, жители освобожденных регионов определят конституционным путем свое будущее, которое неразрывно связно с Россией", - подчеркнул депутат.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинРеспублика КрымГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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