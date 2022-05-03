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Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе - РИА Новости, 03.05.2022
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Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе
Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе - РИА Новости, 03.05.2022
Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе
Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Тайипа Эрдогана усилить безопасность на... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:58
2022-05-03T23:58
в мире
турция
сирия
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Тайипа Эрдогана усилить безопасность на границе, чтобы не пропустить беженцев.Во вторник Эрдоган заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране."Эрдоган, прекрати эти истории, с границы до сих пор идут беглецы. Держите силы безопасности в боевой готовности и не пропустите ни одного беглеца через границу. Остальных мы все равно отправим через два года, мы по горло сыты вашими лживыми проектами", - заявил Кылычдароглу.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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в мире, турция, сирия, россия
23:58 03.05.2022
 
Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе

Кылычдароглу: лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Тайипа Эрдогана усилить безопасность на границе, чтобы не пропустить беженцев.
Во вторник Эрдоган заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.
"Эрдоган, прекрати эти истории, с границы до сих пор идут беглецы. Держите силы безопасности в боевой готовности и не пропустите ни одного беглеца через границу. Остальных мы все равно отправим через два года, мы по горло сыты вашими лживыми проектами", - заявил Кылычдароглу.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 23:52
Турция может провести военную операцию в Сирии, считает аналитик
 
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