https://ria.ru/20220503/turtsiya-1786702027.html

Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе

Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе - РИА Новости, 03.05.2022

Лидер турецкой оппозиции призвал Эрдогана усилить безопасность на границе

Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Тайипа Эрдогана усилить безопасность на... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:58

2022-05-03T23:58

2022-05-03T23:58

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турция

сирия

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал президента страны Тайипа Эрдогана усилить безопасность на границе, чтобы не пропустить беженцев.Во вторник Эрдоган заявил, что Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране."Эрдоган, прекрати эти истории, с границы до сих пор идут беглецы. Держите силы безопасности в боевой готовности и не пропустите ни одного беглеца через границу. Остальных мы все равно отправим через два года, мы по горло сыты вашими лживыми проектами", - заявил Кылычдароглу.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

https://ria.ru/20220503/turtsiya-1786701736.html

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в мире, турция, сирия, россия