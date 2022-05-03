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В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель - РИА Новости, 03.05.2022
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В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель
В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель - РИА Новости, 03.05.2022
В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель
В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:22
2022-05-03T15:22
экономика
россия
украина
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БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных ресурсов республики.Госрегулятор в Скопье на минувшей неделе оставил на прежнем уровне максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо. Однако вынужден был их повысить во вторник на фоне санкционного кризиса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Согласно новому решению, бензин 95 и 98 со среды подорожает в рознице на 2 денара (около 3 евроцентов) за литр, а евродизель – на 1,5 денара (около 2 евроцентов)."Бензин "евросупер 95" - 86 денаров (около 1,39 евро) за литр, "евросупер 98" - 88 денаров (около 1,42 евро), евродизель – 87 денаров (около 1,41 евро), мазут – 52,294 денара (около 0,85 евро) за литр", - объявила новые максимальные розничные цены Регуляционная комиссия.
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экономика, россия, украина, северная македония
15:22 03.05.2022
 
В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель

Регуляционная комиссия Северной Македонии сообщила о росте цен на бензин и дизель со среды

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции
Мужчина на заправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных ресурсов республики.
Госрегулятор в Скопье на минувшей неделе оставил на прежнем уровне максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо. Однако вынужден был их повысить во вторник на фоне санкционного кризиса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Согласно новому решению, бензин 95 и 98 со среды подорожает в рознице на 2 денара (около 3 евроцентов) за литр, а евродизель – на 1,5 денара (около 2 евроцентов).
"Бензин "евросупер 95" - 86 денаров (около 1,39 евро) за литр, "евросупер 98" - 88 денаров (около 1,42 евро), евродизель – 87 денаров (около 1,41 евро), мазут – 52,294 денара (около 0,85 евро) за литр", - объявила новые максимальные розничные цены Регуляционная комиссия.
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