https://ria.ru/20220503/tseny-1786653853.html

В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель

В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель - РИА Новости, 03.05.2022

В Северной Македонии со среды подорожают бензин и дизель

В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:22

2022-05-03T15:22

2022-05-03T15:22

экономика

россия

украина

северная македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784529483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f7beb43d1c753b62fac9ea7a67d91bc.jpg

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. В Северной Македонии со среды снова повышаются максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщила Регуляционная комиссия энергетики и водных ресурсов республики.Госрегулятор в Скопье на минувшей неделе оставил на прежнем уровне максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо. Однако вынужден был их повысить во вторник на фоне санкционного кризиса в связи со спецоперацией РФ на Украине. Согласно новому решению, бензин 95 и 98 со среды подорожает в рознице на 2 денара (около 3 евроцентов) за литр, а евродизель – на 1,5 денара (около 2 евроцентов)."Бензин "евросупер 95" - 86 денаров (около 1,39 евро) за литр, "евросупер 98" - 88 денаров (около 1,42 евро), евродизель – 87 денаров (около 1,41 евро), мазут – 52,294 денара (около 0,85 евро) за литр", - объявила новые максимальные розничные цены Регуляционная комиссия.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

украина

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, северная македония