https://ria.ru/20220503/spetsoperatsiya-1786698485.html

День 69-й: Путин поговорил с Макроном, Папа Римский готов приехать в Москву

День 69-й: Путин поговорил с Макроном, Папа Римский готов приехать в Москву - РИА Новости, 03.05.2022

День 69-й: Путин поговорил с Макроном, Папа Римский готов приехать в Москву

На 69-й день российской спецоперации на Украине российские комплексы ПВО сбили один украинский беспилотник, ракету "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч". РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:47

2022-05-03T22:47

2022-05-03T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На 69-й день российской спецоперации на Украине российские комплексы ПВО сбили один украинский беспилотник, ракету "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч".Президент России Владимир Путин провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и обсудил эвакуацию мирного населения с "Азовстали" в Мариуполе.Папа Римский Франциск заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Путиным и обсуждения ситуации на Украине.Ход операцииВо вторник российские комплексы ПВО сбили один украинский беспилотник, ракету "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч", заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Помимо этого российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" в районах населенных пунктов Александровка, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семеновская, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области.Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила ряд военных объектов на Украине, в том числе РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил Конашенков.Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс "Точка-У", зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".Российские войска в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников, а также 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.Российская артиллерия во вторник поразила 11 пунктов управления украинских войск, а авиация ВКС России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скоплений сил и техники.Эвакуация с "Азовстали"Почти 150 человек эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.В то же время гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что гумконвой с эвакуированными с "Азовстали" сегодня прибыл в Запорожье. Она добавила, что ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Боевики нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и украинские войска воспользовались режимом тишины на "Азовстали", вышли на огневые позиции, сообщил журналистам представитель пресс-службы МО РФ Вадим Астафьев. Российские военные и армия ДНР начали уничтожать огневые позиции "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и силовиков на "Азовстали", когда те нарушили режим тишины, подчеркнул Астафьев.Путин провел переговоры с МакрономПрезидент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые после его переизбрания.В ходе телефонного разговора, который продлился больше двух часов, Путин проинформировал Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с "Азовстали", а также изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, несмотря на его неготовность, заявил, что РФ открыта к диалогу.Путин в разговоре с Макроном также обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний.В свою очередь Макрон призвал Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Папа Римский готов приехать в МосквуПапа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для содействия урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что пока не собирается в Киев. Папа Римский добавил, что причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у границ России.Он пояснил, почему встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом была отменена: в нынешних условиях, возникших в связи с ситуацией на Украине, эта встреча могла бы подать двусмысленный сигнал, поэтому было решено ее не проводить.При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, заявил во вторник РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.Медведев о ЗеленскомЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, что Владимир Зеленский не изменит своего поведения и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, а также имитировать заботу об украинцах, доказывая, что он надежда либерального мира.Он также добавил, что Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, так как он будет означать конец для его режима на Украине.Берлин спорит с КиевомКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе интервью телеканалу ZDF, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.В середине апреля Штайнмайер собирался поехать в Киев вместе с коллегами из Польши и государств Прибалтики, однако в последний момент его поездка была отменена по настоянию Киева, Шольц назвал это решение "примечательным".Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник из-за этого решения назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой".Шольц также заявил, что Берлин готов поддержать Финляндию и Швецию в случае принятия странами решения о вступлении в НАТО.Кроме того, сообщается, что Берлин поставит Украине 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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