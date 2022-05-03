https://ria.ru/20220503/sk-1786697027.html

СК изучит данные об украинской пыточной, найденной в Херсонской области

СК изучит данные об украинской пыточной, найденной в Херсонской области - РИА Новости, 03.05.2022

СК изучит данные об украинской пыточной, найденной в Херсонской области

Следователи изучат данные о найденной под Херсоном украинской пыточной и теле без ног в форме ВС РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:27

2022-05-03T22:27

2022-05-03T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Следователи изучат данные о найденной под Херсоном украинской пыточной и теле без ног в форме ВС РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд, сообщили РИА Новости, что устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил РФ обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона. На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.По словам собеседника агентства, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов "Джавелин", которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов. Все это также хорошо видно на кадрах съемки, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

украина

донбасс

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)