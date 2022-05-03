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Постпред США заявила, что планирует посетить окрестности Сирии - РИА Новости, 03.05.2022
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Постпред США заявила, что планирует посетить окрестности Сирии
Постпред США заявила, что планирует посетить окрестности Сирии - РИА Новости, 03.05.2022
Постпред США заявила, что планирует посетить окрестности Сирии
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии в ближайшие недели. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:57
2022-05-03T20:57
в мире
сирия
сша
турция
оон
совет безопасности оон
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии в ближайшие недели."В предстоящие недели я намерена поехать в регион и получить новую информацию по поводу гумпомощи, поступающей (в Сирию – ред.) через трансграничный механизм", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года. В итоге работа КПП "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода – теперь ее срок истекает в июле. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
https://ria.ru/20220430/siriya-1786396813.html
https://ria.ru/20220430/siriya-1786346793.html
сирия
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в мире, сирия, сша, турция, оон, совет безопасности оон
20:57 03.05.2022
 
Постпред США заявила, что планирует посетить окрестности Сирии

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует посетить окрестности Сирии в ближайшие недели.
"В предстоящие недели я намерена поехать в регион и получить новую информацию по поводу гумпомощи, поступающей (в Сирию – ред.) через трансграничный механизм", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции.
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Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года. В итоге работа КПП "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода – теперь ее срок истекает в июле. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
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