https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786663119.html

Süddeutsche Zeitung назвала слабое звено санкционного фронта против России

Süddeutsche Zeitung назвала слабое звено санкционного фронта против России - РИА Новости, 03.05.2022

Süddeutsche Zeitung назвала слабое звено санкционного фронта против России

Позиция Индии проливает свет на существенную слабость антироссийского санкционного альянса, пишет Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:46

2022-05-03T16:46

2022-05-03T17:31

в мире

нарендра моди

индия

россия

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Позиция Индии проливает свет на существенную слабость антироссийского санкционного альянса, пишет Süddeutsche Zeitung.Издание обращает внимание на то, что во время визита в Германию, в ходе которого немецкий канцлер хотел заручиться поддержкой Дели для оказания давления на Москву, премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал любых обвинений в адрес России."Единственный путь к решению украинского конфликта — это диалог, в этом противостоянии не будет победителей, а потери понесут все", — приводит издание слова Моди.Автор напоминает, что при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН Индия не отдала свой голос за осуждение спецоперации на Украине. Кроме того, Запад болезненно воспринимает то, с какой готовностью Дели увеличил покупку российской нефти, добавляет он.Европейцы пытаются объединить усилия, чтобы убедить Индию присоединиться к санкциям против России, но результаты их действий очень скромные, резюмировал журналист.В понедельник Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее отправится во Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html

индия

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украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нарендра моди, индия, россия, украина, владимир путин, санкции в отношении россии