16:46 03.05.2022 (обновлено: 17:31 03.05.2022)
Süddeutsche Zeitung назвала слабое звено санкционного фронта против России
Süddeutsche Zeitung назвала Индию слабым звеном санкционного фронта против России
Нью-Дели. Деловой квартал
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Позиция Индии проливает свет на существенную слабость антироссийского санкционного альянса, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Единственный путь к решению украинского конфликта — это диалог, в этом противостоянии не будет победителей, а потери понесут все", — приводит издание слова Моди.
Европейцы пытаются объединить усилия, чтобы убедить Индию присоединиться к санкциям против России, но результаты их действий очень скромные, резюмировал журналист.
В понедельник Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее отправится во Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.