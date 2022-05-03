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Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/raneniya-1786689509.html
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:47
2022-05-03T20:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в сводке представительства в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина 1988 года рождения пострадал в Мариуполе, женщина 1962 года рождения - в Нескучном. "Также поступила информация о ранении мужчины 1995 года рождения, место и обстоятельства ранения которого уточняются", - говорится в сводке.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:47 03.05.2022
 
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Три мирных жителя пострадали при обстрелах Украиной ранее освобожденных территорий ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в сводке представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина 1988 года рождения пострадал в Мариуполе, женщина 1962 года рождения - в Нескучном. "Также поступила информация о ранении мужчины 1995 года рождения, место и обстоятельства ранения которого уточняются", - говорится в сводке.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМариупольСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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