https://ria.ru/20220503/raneniya-1786689509.html

Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 03.05.2022

Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:47

2022-05-03T20:47

2022-05-03T20:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в сводке представительства в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина 1988 года рождения пострадал в Мариуполе, женщина 1962 года рождения - в Нескучном. "Также поступила информация о ранении мужчины 1995 года рождения, место и обстоятельства ранения которого уточняются", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк, ситуация в днр и лнр