https://ria.ru/20220503/raneniya-1786689509.html
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:47
2022-05-03T20:47
2022-05-03T20:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - сообщается в сводке представительства в Telegram-канале.Отмечается, что мужчина 1988 года рождения пострадал в Мариуполе, женщина 1962 года рождения - в Нескучном. "Также поступила информация о ранении мужчины 1995 года рождения, место и обстоятельства ранения которого уточняются", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк, ситуация в днр и лнр
Три мирных жителя пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Три мирных жителя пострадали при обстрелах Украиной ранее освобожденных территорий ДНР