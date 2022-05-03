https://ria.ru/20220503/provokatsii-1786619032.html

Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса

Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса - РИА Новости, 03.05.2022

Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса

Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" устраивали провокации против политических деятелей Донбасса, подбрасывая им оружие, а из местных жителей... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:06

2022-05-03T10:06

2022-05-03T10:06

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ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" устраивали провокации против политических деятелей Донбасса, подбрасывая им оружие, а из местных жителей выбивали компромат на неугодных бизнесменов, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в 2014 году во время карательной операции в Луганской области он с другими "айдаровцами" шли по улице в селе Стукалова Балка. "Остановились возле какого-то дома. Они вскрыли гараж, что-то там делали, а потом по телевидению объявили, что у какого-то депутата в гараже нашли вооружение – гранаты. То есть они оставили гранаты и объявили, что нашли склад вооружения", - сказал экс-боевик агентству.В другой раз он слышал, как в устроенной "айдаровцами" тюрьме один из нацбатовцев кричал на заключенного. "Он орал: "Дай компромат!". На какого-то местного бизнесмена и фермера. "Давай, думай, какой дашь компромат", - добавил Баштанник.Размах бесчинств "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.

https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, луганская область, луганская народная республика, донбасс, верховная рада украины, валентин лихолит