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Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса - РИА Новости, 03.05.2022
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Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса
Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса - РИА Новости, 03.05.2022
Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса
Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" устраивали провокации против политических деятелей Донбасса, подбрасывая им оружие, а из местных жителей... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:06
2022-05-03T10:06
в мире
украина
луганская область
луганская народная республика
донбасс
верховная рада украины
валентин лихолит
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ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" устраивали провокации против политических деятелей Донбасса, подбрасывая им оружие, а из местных жителей выбивали компромат на неугодных бизнесменов, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в 2014 году во время карательной операции в Луганской области он с другими "айдаровцами" шли по улице в селе Стукалова Балка. "Остановились возле какого-то дома. Они вскрыли гараж, что-то там делали, а потом по телевидению объявили, что у какого-то депутата в гараже нашли вооружение – гранаты. То есть они оставили гранаты и объявили, что нашли склад вооружения", - сказал экс-боевик агентству.В другой раз он слышал, как в устроенной "айдаровцами" тюрьме один из нацбатовцев кричал на заключенного. "Он орал: "Дай компромат!". На какого-то местного бизнесмена и фермера. "Давай, думай, какой дашь компромат", - добавил Баштанник.Размах бесчинств "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html
украина
луганская область
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, луганская область, луганская народная республика, донбасс, верховная рада украины, валентин лихолит
10:06 03.05.2022
 
Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях против политиков Донбасса

Экс-боевик "Айдара" рассказал о провокациях батальона против политиков Донбасса

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоевики батальона "Айдар"
Боевики батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Боевики батальона "Айдар". Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 мая - РИА Новости. Бойцы украинского неонацистского батальона "Айдар" устраивали провокации против политических деятелей Донбасса, подбрасывая им оружие, а из местных жителей выбивали компромат на неугодных бизнесменов, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
По словам Баштанника, в 2014 году во время карательной операции в Луганской области он с другими "айдаровцами" шли по улице в селе Стукалова Балка. "Остановились возле какого-то дома. Они вскрыли гараж, что-то там делали, а потом по телевидению объявили, что у какого-то депутата в гараже нашли вооружение – гранаты. То есть они оставили гранаты и объявили, что нашли склад вооружения", - сказал экс-боевик агентству.
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В другой раз он слышал, как в устроенной "айдаровцами" тюрьме один из нацбатовцев кричал на заключенного. "Он орал: "Дай компромат!". На какого-то местного бизнесмена и фермера. "Давай, думай, какой дашь компромат", - добавил Баштанник.
Размах бесчинств "айдаровцев" тогда дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала начальника штаба "Айдара" Валентина Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
 
В миреУкраинаЛуганская областьЛуганская Народная РеспубликаДонбассВерховная Рада УкраиныВалентин Лихолит
 
 
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