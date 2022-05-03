https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786656585.html

В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре "Маяк"

В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре "Маяк" - РИА Новости, 03.05.2022

В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре "Маяк"

В Приднестровье предотвратили попытку устроить теракт на радиотелецентре "Маяк", передает местный телеканал ТСВ. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:40

2022-05-03T15:40

2022-05-03T18:28

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ТИРАСПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Приднестровье предотвратили попытку устроить теракт на радиотелецентре "Маяк", передает местный телеканал ТСВ.По сведениям канала, это случилось в 02:00."Грузовой дрон с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала", — говорится в сообщении.Телеканал уточнил, что такой беспилотник может нести до 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров. С его помощью злоумышленники пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. В МВД Приднестровья подтвердили факт предотвращения теракта. "После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован", — говорится в Telegram-канале ведомства.На место прибыла следственно-оперативная группа, эксперты и саперы, которые исследовали сбитый беспилотник. По информации МВД, это аппарат диаметром полтора метра, собранный из различных комплектующих. К нему была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 сантиметров и 25 сантиметров в диаметре, в котором находилось два килограмма пластида"."Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", — добавили в МВД, отметив, что целью диверсии был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов.Двадцать шестого апреля на территории радиотелецентра "Маяк" прогремели два взрыва, которые повредили самые мощные антенны. За день до этого произошел теракт в Тирасполе — по зданию Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Кроме того, прогремел взрыв поблизости от воинской части в селе Парканы. В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности, Следственный комитет республики возбудил уголовные дела. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину.Россия осудила попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине и отметила, что ситуация на Левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786236964.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786098454.html

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Екатерина Зайцева

в мире, тирасполь, украина, молдавия, следственный комитет россии (ск рф), вадим красносельский