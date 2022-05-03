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В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров
В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров - РИА Новости, 03.05.2022
В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров
В лесах Иркутской области тушат 15 пожаров, из них 10 локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:05
2022-05-03T09:05
2022-05-03T09:09
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 мая – РИА Новости. В лесах Иркутской области тушат 15 пожаров, из них 10 локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Иркутской области потушили 17 лесных пожаров на площади почти 850 гектаров. В тушении всех лесных пожаров 2 мая были задействованы 479 человек и 168 единиц наземной техники."В локализованном состоянии на утро 3 мая перешло 10 возгораний. В процессе локализации оставалось пять лесных пожаров", - говорится в сообщении.Общая площадь возгораний составляет 325 гектаров.Отмечается, что во многих лесничествах Иркутской области установлен III класс пожарной опасности. С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов, где действует III класс пожарной опасности, а также IV и V классы, запрещено.
https://ria.ru/20220421/pozhar-1784665023.html
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происшествия, иркутская область
09:05 03.05.2022 (обновлено: 09:09 03.05.2022)
В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров
Общая площадь природных пожаров в Приангарье составляет 325 гектаров