https://ria.ru/20220503/pozhary-1786614235.html

В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров

В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров - РИА Новости, 03.05.2022

В Иркутской области за сутки потушили семнадцать пожаров

В лесах Иркутской области тушат 15 пожаров, из них 10 локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:05

2022-05-03T09:05

2022-05-03T09:09

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 мая – РИА Новости. В лесах Иркутской области тушат 15 пожаров, из них 10 локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Иркутской области потушили 17 лесных пожаров на площади почти 850 гектаров. В тушении всех лесных пожаров 2 мая были задействованы 479 человек и 168 единиц наземной техники."В локализованном состоянии на утро 3 мая перешло 10 возгораний. В процессе локализации оставалось пять лесных пожаров", - говорится в сообщении.Общая площадь возгораний составляет 325 гектаров.Отмечается, что во многих лесничествах Иркутской области установлен III класс пожарной опасности. С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов, где действует III класс пожарной опасности, а также IV и V классы, запрещено.

https://ria.ru/20220421/pozhar-1784665023.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область