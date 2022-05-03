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СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах - РИА Новости, 03.05.2022
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СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах - РИА Новости, 03.05.2022
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах
Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:22
2022-05-03T19:37
происшествия
жилье
андрей воробьев
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Мытищах загорелая девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые. Он также поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам.По данным СК, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались."По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас на месте продолжают работу следователи и криминалисты, проводится осмотр и допрашиваются очевидцы.
мытищи
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происшествия, жилье, андрей воробьев, мытищи, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:22 03.05.2022 (обновлено: 19:37 03.05.2022)
 
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах

СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Мытищах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар
Дом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Дом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Мытищах загорелая девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые. Он также поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам.
По данным СК, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались.
"По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте продолжают работу следователи и криминалисты, проводится осмотр и допрашиваются очевидцы.
 
ПроисшествияЖильеАндрей ВоробьевМытищиМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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