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Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили - РИА Новости, 03.05.2022
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили
Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:11
2022-05-03T18:11
2022-05-03T19:37
происшествия
жилье
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ."Пожар полностью ликвидирован в 17.05 (мск). В результате происшествия погибли три человека", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что площадь пожара составила 80 "квадратов".
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/otravlenie-1786668996.html
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происшествия, жилье
18:11 03.05.2022 (обновлено: 19:37 03.05.2022)
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили
МЧС РФ: пожар в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушен