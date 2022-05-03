https://ria.ru/20220503/pozhar-1786673272.html

Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили

Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили - РИА Новости, 03.05.2022

Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили

Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:11

2022-05-03T18:11

2022-05-03T19:37

происшествия

жилье

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ."Пожар полностью ликвидирован в 17.05 (мск). В результате происшествия погибли три человека", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что площадь пожара составила 80 "квадратов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/otravlenie-1786668996.html

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2022

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происшествия, жилье