Рейтинг@Mail.ru
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/pozhar-1786673272.html
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили - РИА Новости, 03.05.2022
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили
Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:11
2022-05-03T19:37
происшествия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786680969_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_654723f7808528185b432a6a07b970ee.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ."Пожар полностью ликвидирован в 17.05 (мск). В результате происшествия погибли три человека", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что площадь пожара составила 80 "квадратов".
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/otravlenie-1786668996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786680969_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_df5850596ee998ee721c3d195eb918b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье
18:11 03.05.2022 (обновлено: 19:37 03.05.2022)
 
Пожар в квартире в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушили

МЧС РФ: пожар в Мытищах, где погибли три человека, полностью потушен

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ рядом с домом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ рядом с домом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ рядом с домом на Олимпийском проспекте, 7/1, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в в квартире дома в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ.
"Пожар полностью ликвидирован в 17.05 (мск). В результате происшествия погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что площадь пожара составила 80 "квадратов".
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 17:31В России
При пожаре в Мытищах погибли 3 человека, 15 отравились угарным газом
 
ПроисшествияЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала