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Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в Мытищах
Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в Мытищах - РИА Новости, 03.05.2022
Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в Мытищах
В Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:30
2022-05-03T17:30
2022-05-03T22:12
происшествия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Большой пожар в Мытищах. <…> К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами", — написал он.По информации областного правительства, три человека погибли, 15 отравились угарным газом. У одного человека тяжелые травмы.Пожар локализовали в 16:30, к 17:05 его удалось полностью потушить. Площадь возгорания составила 80 "квадратов".Также губернатор поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать помощь эвакуированным. Ситуация взята под контроль главой области, добавили в пресс-службе."На месте работают бригады скорой помощи. Идет обследование помещений на возможность дальнейшего проживания в них. Жителям предоставят все необходимое. Сейчас самое важное — оказать помощь и поддержку тем, кого затронуло это происшествие", — написала в своем Telegram-канале глава округа.Как отметила Купецкая, пожар случился в доме 7/1 на Олимпийском проспекте. Квартира загорелась на четвертом этаже.Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.
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происшествия
17:30 03.05.2022 (обновлено: 22:12 03.05.2022)
Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в Мытищах
В Мытищах три человека погибли при пожаре в жилом доме
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
В Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые, сообщил в Telegram-канале
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Большой пожар в Мытищах. <…> К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами", — написал он.
По информации областного правительства, три человека погибли, 15 отравились угарным газом. У одного человека тяжелые травмы.
Пожар локализовали в 16:30, к 17:05 его удалось полностью потушить. Площадь возгорания составила 80 "квадратов".
Также губернатор поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать помощь эвакуированным. Ситуация взята под контроль главой области, добавили в пресс-службе.
"На месте работают бригады скорой помощи. Идет обследование помещений на возможность дальнейшего проживания в них. Жителям предоставят все необходимое. Сейчас самое важное — оказать помощь и поддержку тем, кого затронуло это происшествие", — написала в своем Telegram-канале глава округа.
Как отметила Купецкая, пожар случился в доме 7/1 на Олимпийском проспекте. Квартира загорелась на четвертом этаже.
Возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.