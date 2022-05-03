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В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов

В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов - РИА Новости, 03.05.2022

В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов

Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:29

2022-05-03T14:29

2022-05-03T14:29

происшествия

коммерческая недвижимость

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В 10.55 по местному времени поступило сообщение о пожаре в Красноярске на улице 60 лет Октября на складе полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров."Ликвидация пожара в 16.29 на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших при происшествии нет. На месте работали 26 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786572531.html

красноярск

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Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске На правобережье Красноярска горит склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 2022-05-03T14:29 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск