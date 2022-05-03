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В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов
В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов - РИА Новости, 03.05.2022
В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов
Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:29
2022-05-03T14:29
2022-05-03T14:29
происшествия
коммерческая недвижимость
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске потушен на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В 10.55 по местному времени поступило сообщение о пожаре в Красноярске на улице 60 лет Октября на складе полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров."Ликвидация пожара в 16.29 на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших при происшествии нет. На месте работали 26 человек и семь единиц техники.
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красноярск
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Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске
На правобережье Красноярска горит склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
2022-05-03T14:29
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PT0M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск
В Красноярске ликвидировали пожар на складе полиэтиленовых отходов
МЧС: В Красноярске потушили пожар на складе полиэтиленовых отходов на 600 "квадратов"