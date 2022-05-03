https://ria.ru/20220503/pomosch-1786696798.html

В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса

В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса - РИА Новости, 03.05.2022

В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса

Благотворительное общество "Добро и дело" запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре.

2022-05-03T22:24

2022-05-03T22:24

2022-05-03T22:24

видео

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Главная идея проекта в регулярной помощи по адаптации жизни на Кубани. Семьи получат не только разовую или материальную помощь, но и решение вопросов с получением гражданства, оформлением документов и устройстве на работу.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса Благотворительное общество «Добро и дело» запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре. Главная идея проекта в регулярной помощи по адаптации жизни на Кубани. Семьи получат не только разовую или материальную помощь, но и решение вопросов с получением гражданства, оформлением документов и устройстве на работу. 2022-05-03T22:24 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

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