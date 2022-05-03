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В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса
В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса - РИА Новости, 03.05.2022
В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса
Благотворительное общество "Добро и дело" запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре.
2022-05-03T22:24
2022-05-03T22:24
2022-05-03T22:24
видео
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Главная идея проекта в регулярной помощи по адаптации жизни на Кубани. Семьи получат не только разовую или материальную помощь, но и решение вопросов с получением гражданства, оформлением документов и устройстве на работу.
РИА Новости
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В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса
Благотворительное общество «Добро и дело» запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре. Главная идея проекта в регулярной помощи по адаптации жизни на Кубани. Семьи получат не только разовую или материальную помощь, но и решение вопросов с получением гражданства, оформлением документов и устройстве на работу.
2022-05-03T22:24
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PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса
Благотворительное общество "Добро и дело" запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре.
2022-05-03T22:24
true
PT2M52S
В Краснодаре запустили проект помощи семьям с Донбасса
Благотворительное общество "Добро и дело" запустило социальный проект помощи семьям с Донбасса, которые планируют остаться жить в Краснодаре.
Главная идея проекта в регулярной помощи по адаптации жизни на Кубани. Семьи получат не только разовую или материальную помощь, но и решение вопросов с получением гражданства, оформлением документов и устройстве на работу.