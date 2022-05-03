https://ria.ru/20220503/pomosch-1786695287.html

На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР

На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022

На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР

Уже более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе детского питания и жизненно важных медикаментов, накоплено на пунктах сбора, заявил начальник... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:01

2022-05-03T22:01

2022-05-03T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Уже более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе детского питания и жизненно важных медикаментов, накоплено на пунктах сбора, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что со 2 марта РФ доставила на Украину 17 372,6 тонны предметов первой необходимости.Генерал заявляет, что всего на Украине проведены 962 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 3 гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передали 87 тонн гуманитарной помощи.3 мая проводятся 5 гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается 195 тонн гуманитарной помощи, заключил он.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр