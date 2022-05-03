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На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/pomosch-1786695287.html
На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР
На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022
На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР
Уже более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе детского питания и жизненно важных медикаментов, накоплено на пунктах сбора, заявил начальник... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T22:01
2022-05-03T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Уже более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе детского питания и жизненно важных медикаментов, накоплено на пунктах сбора, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что со 2 марта РФ доставила на Украину 17 372,6 тонны предметов первой необходимости.Генерал заявляет, что всего на Украине проведены 962 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 3 гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передали 87 тонн гуманитарной помощи.3 мая проводятся 5 гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается 195 тонн гуманитарной помощи, заключил он.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
22:01 03.05.2022
 
На пунктах сбора накопили 23 тысячи тонн гумпомощи для Украины, ДНР и ЛНР

На пунктах сбора накопили более 23 тысяч тонн гуманитарной помощи для Украины, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Уже более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе детского питания и жизненно важных медикаментов, накоплено на пунктах сбора, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что со 2 марта РФ доставила на Украину 17 372,6 тонны предметов первой необходимости.
Генерал заявляет, что всего на Украине проведены 962 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 3 гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передали 87 тонн гуманитарной помощи.
3 мая проводятся 5 гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается 195 тонн гуманитарной помощи, заключил он.
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