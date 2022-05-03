https://ria.ru/20220503/pogoda-1786661113.html

Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла

Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла - РИА Новости, 03.05.2022

Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла

Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:28

2022-05-03T16:28

2022-05-03T16:56

общество

москва

погода

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Температура воздуха в Москве вернулась в норму. В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15.00 показали плюс 17,6, в центре города на Балчуге плюс 18,7, что соответствует многолетней норме мая", - сказал Тишковец.По его словам, на юге Подмосковья местами воздух прогрелся до плюс 19,2. Однако, он отметил, что тепло будет недолгим и уже в среду днем резко похолодает до плюс 7-10 градусов.

https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец