Рейтинг@Mail.ru
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/pogoda-1786661113.html
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла - РИА Новости, 03.05.2022
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла
Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:28
2022-05-03T16:56
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757116683_0:204:3092:1943_1920x0_80_0_0_25037ebc5f8ebad5dfd5cf5dabcfb0d9.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Температура воздуха в Москве вернулась в норму. В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15.00 показали плюс 17,6, в центре города на Балчуге плюс 18,7, что соответствует многолетней норме мая", - сказал Тишковец.По его словам, на юге Подмосковья местами воздух прогрелся до плюс 19,2. Однако, он отметил, что тепло будет недолгим и уже в среду днем резко похолодает до плюс 7-10 градусов.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757116683_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_95e3f7dba2ab7d214be180dcbae1466b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец
16:28 03.05.2022 (обновлено: 16:56 03.05.2022)
 
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла

Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются напротив скульптуры "Большая глина №4" в центре Москвы
Девушки фотографируются напротив скульптуры Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Девушки фотографируются напротив скульптуры "Большая глина №4" в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура воздуха в Москве вернулась в норму. В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15.00 показали плюс 17,6, в центре города на Балчуге плюс 18,7, что соответствует многолетней норме мая", - сказал Тишковец.
По его словам, на юге Подмосковья местами воздух прогрелся до плюс 19,2. Однако, он отметил, что тепло будет недолгим и уже в среду днем резко похолодает до плюс 7-10 градусов.
Парк Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 20:46
Россиянам рассказали о погоде на 9 Мая
 
ОбществоМоскваПогодаМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала