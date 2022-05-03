https://ria.ru/20220503/pogoda-1786661113.html
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла - РИА Новости, 03.05.2022
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла
Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:28
2022-05-03T16:28
2022-05-03T16:56
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник временно вернулась в норму и местами даже превысила 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Температура воздуха в Москве вернулась в норму. В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15.00 показали плюс 17,6, в центре города на Балчуге плюс 18,7, что соответствует многолетней норме мая", - сказал Тишковец.По его словам, на юге Подмосковья местами воздух прогрелся до плюс 19,2. Однако, он отметил, что тепло будет недолгим и уже в среду днем резко похолодает до плюс 7-10 градусов.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец
16:28 03.05.2022 (обновлено: 16:56 03.05.2022)
Температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла
Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве во вторник превысила 18 градусов тепла