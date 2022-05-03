https://ria.ru/20220503/organizatsii-1786656432.html

Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ

Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 03.05.2022

Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ

Из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ, остальные, по сути, разрушены Западом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:40

2022-05-03T15:40

2022-05-03T15:40

в мире

оон

обсе

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ, остальные, по сути, разрушены Западом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Пока, хоть и с возрастающим трудом, держатся только две структуры - ООН и ОБСЕ, где действует правило консенсуса (в первом случае реализуемое через институт вето). Худо-бедно, но в них ещё возможны те самые сближение позиций и выработка взаимоприемлемых решений, заложенные в соответствующих уставных документах", - написал он в своём Telegram-канале.Как отметил сенатор, Запад начал с того, что создал свой коллектив, сплоченный и заточенный на продвижение собственных интересов любой ценой, и ценой стало то самое разрушение международных организаций, создававшихся для всех и на равных."То же самое происходит на наших глазах и с большим числом других, самых разнообразных межгосударственных структур, где бал правит искусственное большинство Запада - ОЗХО, МОК, УЕФА и даже ЮНЕСКО", - подчеркнул Косачев.При этом, по его словам, Западу нужна банальная штамповка позиций и решений, отражающих его волю и авторизованных искусственным большинством. "А потому и эти две организации (ООН И ОБСЕ) под возрастающей угрозой если не распада, то утраты эффективности, а вследствие этого - и легитимности", - убеждён сенатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/kosachev-1785684878.html

https://ria.ru/20220427/parlament-1785802829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, обсе, организация по запрещению химического оружия