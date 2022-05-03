Рейтинг@Mail.ru
Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/organizatsii-1786656432.html
Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ
Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 03.05.2022
Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ
Из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ, остальные, по сути, разрушены Западом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:40
2022-05-03T15:40
в мире
оон
обсе
организация по запрещению химического оружия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ, остальные, по сути, разрушены Западом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Пока, хоть и с возрастающим трудом, держатся только две структуры - ООН и ОБСЕ, где действует правило консенсуса (в первом случае реализуемое через институт вето). Худо-бедно, но в них ещё возможны те самые сближение позиций и выработка взаимоприемлемых решений, заложенные в соответствующих уставных документах", - написал он в своём Telegram-канале.Как отметил сенатор, Запад начал с того, что создал свой коллектив, сплоченный и заточенный на продвижение собственных интересов любой ценой, и ценой стало то самое разрушение международных организаций, создававшихся для всех и на равных."То же самое происходит на наших глазах и с большим числом других, самых разнообразных межгосударственных структур, где бал правит искусственное большинство Запада - ОЗХО, МОК, УЕФА и даже ЮНЕСКО", - подчеркнул Косачев.При этом, по его словам, Западу нужна банальная штамповка позиций и решений, отражающих его волю и авторизованных искусственным большинством. "А потому и эти две организации (ООН И ОБСЕ) под возрастающей угрозой если не распада, то утраты эффективности, а вследствие этого - и легитимности", - убеждён сенатор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/kosachev-1785684878.html
https://ria.ru/20220427/parlament-1785802829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c36d6c2eae3788d4bac134c4430c75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, обсе, организация по запрещению химического оружия
15:40 03.05.2022
 
Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ

Вице-спикер Совфеда Косачев: из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Из всех международных организаций держатся только ООН и ОБСЕ, остальные, по сути, разрушены Западом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Пока, хоть и с возрастающим трудом, держатся только две структуры - ООН и ОБСЕ, где действует правило консенсуса (в первом случае реализуемое через институт вето). Худо-бедно, но в них ещё возможны те самые сближение позиций и выработка взаимоприемлемых решений, заложенные в соответствующих уставных документах", - написал он в своём Telegram-канале.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:50В России
Косачев назвал Большое евразийское партнерство "будущим человечества"
Как отметил сенатор, Запад начал с того, что создал свой коллектив, сплоченный и заточенный на продвижение собственных интересов любой ценой, и ценой стало то самое разрушение международных организаций, создававшихся для всех и на равных.
"То же самое происходит на наших глазах и с большим числом других, самых разнообразных межгосударственных структур, где бал правит искусственное большинство Запада - ОЗХО, МОК, УЕФА и даже ЮНЕСКО", - подчеркнул Косачев.
При этом, по его словам, Западу нужна банальная штамповка позиций и решений, отражающих его волю и авторизованных искусственным большинством. "А потому и эти две организации (ООН И ОБСЕ) под возрастающей угрозой если не распада, то утраты эффективности, а вследствие этого - и легитимности", - убеждён сенатор.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 17:39
Парламентские каналы для донесения правды о России остаются, заявил Косачев
 
В миреООНОБСЕОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала