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Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 03.05.2022
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Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях
Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 03.05.2022
Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях
Европейской комиссии необходимо решить, нарушит ли оплата газа в рублях санкции против Москвы, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T01:51
2022-05-03T02:34
владимир путин
италия
россия
еврокомиссия
газпромбанк
московская биржа
в мире
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РИМ, 3 мая — РИА Новости. Европейской комиссии необходимо решить, нарушит ли оплата газа в рублях санкции против Москвы, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции.По словам Драги, он продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств, что "исключает такую возможность", и поэтому "с нетерпением ждет Еврокомиссии", которая может поддержать его мнение."В вопросе оплаты газа мы будем следовать указаниям Еврокомиссии, различий между Италией и другими странами нет", — уточнил премьер.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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владимир путин, италия, россия, еврокомиссия, газпромбанк, московская биржа, в мире, рим
01:51 03.05.2022 (обновлено: 02:34 03.05.2022)
 
Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях

Премьер Италии Драги: ЕК должна юридически прояснить вопрос оплаты российского газа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 3 мая — РИА Новости. Европейской комиссии необходимо решить, нарушит ли оплата газа в рублях санкции против Москвы, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции.

"Важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкое юридическое мнение о том, является ли оплата газа в рублях обходом санкций или нет: это единственный способ сохранить наше единство", — сказал глава правительства.

По словам Драги, он продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств, что "исключает такую возможность", и поэтому "с нетерпением ждет Еврокомиссии", которая может поддержать его мнение.
"В вопросе оплаты газа мы будем следовать указаниям Еврокомиссии, различий между Италией и другими странами нет", — уточнил премьер.
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В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
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