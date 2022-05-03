https://ria.ru/20220503/oplata-1786601096.html

Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях

Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 03.05.2022

Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты российского газа в рублях

Европейской комиссии необходимо решить, нарушит ли оплата газа в рублях санкции против Москвы, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T01:51

2022-05-03T01:51

2022-05-03T02:34

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газпромбанк

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РИМ, 3 мая — РИА Новости. Европейской комиссии необходимо решить, нарушит ли оплата газа в рублях санкции против Москвы, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции.По словам Драги, он продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств, что "исключает такую возможность", и поэтому "с нетерпением ждет Еврокомиссии", которая может поддержать его мнение."В вопросе оплаты газа мы будем следовать указаниям Еврокомиссии, различий между Италией и другими странами нет", — уточнил премьер.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220502/gaz-1786570287.html

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владимир путин, италия, россия, еврокомиссия, газпромбанк, московская биржа, в мире, рим