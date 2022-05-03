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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T07:36
2022-05-03T07:40
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
07:36 03.05.2022 (обновлено: 07:40 03.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122мм", — говорится в публикации.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 23:58
Кадыров сообщил, что украинские войска обстреляли свои же позиции в ЛНР
 
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