https://ria.ru/20220503/obstrely-1786609224.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T07:36

2022-05-03T07:36

2022-05-03T07:40

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786598056.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика