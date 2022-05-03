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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T07:36
2022-05-03T07:36
2022-05-03T07:40
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
07:36 03.05.2022 (обновлено: 07:40 03.05.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство в СЦКК: украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР