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Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в 6.30 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 12 мин, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T07:23
2022-05-03T07:23
2022-05-03T07:27
в мире
владимир путин
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ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска в 6.30 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 12 мин, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786598056.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганская народная республика
07:23 03.05.2022 (обновлено: 07:27 03.05.2022)
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили 12 мин по Золотому-5 в ЛНР