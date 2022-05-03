https://ria.ru/20220503/obstrely-1786608416.html

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска в 6.30 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 12 мин, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T07:23

2022-05-03T07:23

2022-05-03T07:27

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786486210_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_0f86fe5f39afb1a8752de955a43fab17.jpg

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские войска в 6.30 обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпущено 12 мин, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786598056.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганская народная республика