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Украинские войска обстреляли Ясное, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 03.05.2022
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Украинские войска обстреляли Ясное, выпустив пять снарядов
Украинские войска обстреляли Ясное, выпустив пять снарядов - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясное, выпустив пять снарядов
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:09
2022-05-03T21:31
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ясное , выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/1786657074.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение)
20:09 03.05.2022 (обновлено: 21:31 03.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясное, выпустив пять снарядов

СЦКК: украинские войска обстреляли Ясное снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ясное , выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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