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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/obstrel-1786670290.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску
Украинские войска в 17.10 обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм, сообщило... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:43
2022-05-03T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
донбасс
в мире
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм, сообщило представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/obstrel-1786659006.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс, в мире
17:43 03.05.2022 (обновлено: 17:46 03.05.2022)
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску

ЛНР: украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 мм по Первомайску

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск
Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм, сообщило представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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