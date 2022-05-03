17:43 03.05.2022 (обновлено: 17:46 03.05.2022)
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Первомайску
ЛНР: украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 122 мм по Первомайску
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск
Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрелов в городе Александровск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм, сообщило представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.