https://ria.ru/20220503/obekty-1786682512.html

ВС России уничтожили 39 военных объектов на Украине

ВС России уничтожили 39 военных объектов на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

ВС России уничтожили 39 военных объектов на Украине

Авиация ВКС России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скоплений сил и техники, сообщил официальный... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:42

2022-05-03T19:42

2022-05-03T20:53

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Авиация ВКС России поразила 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов скоплений сил и техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал он на брифинге.Российская артиллерия во вторник поразила 11 пунктов управления украинских войск, заявил Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков."Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ", - добавил он.Российские войска в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 697 беспилотников, заключил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Вечерний брифинг Минобороны РФ Вечерний брифинг Минобороны РФ на 3 мая 2022 года. 2022-05-03T19:42 true PT2M14S

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр, игорь конашенков, донбасс