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Космический корабль Crew Dragon с экипажем вернется на Землю с МКС 6 мая - РИА Новости, 03.05.2022
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Космический корабль Crew Dragon с экипажем вернется на Землю с МКС 6 мая
Космический корабль Crew Dragon с экипажем вернется на Землю с МКС 6 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Космический корабль Crew Dragon с экипажем вернется на Землю с МКС 6 мая
Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек совершит отстыковку от МКС 5 мая и вернется на Землю 6 мая, сообщил руководитель пилотируемой... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:50
2022-05-03T19:52
земля
сша
флорида
наса
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек совершит отстыковку от МКС 5 мая и вернется на Землю 6 мая, сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич."Мы планируем совершить отстыковку корабля в 1:05 по времени Восточного побережья США 5 мая (8:05мск), посадка состоится 6 мая у побережья Флориды в 12:37", - сказал на брифинге представитель НАСА.На корабле на Землю вернутся астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Машберн, Кейла Бэррон и астронавт ЕКА Маттиас Маурер.Ранее стало известно, что экипаж Crew-3 вернется с МКС на этой неделе. Как сообщил представитель НАСА, ведомство продолжает инспектировать готовность корабля и станции к отстыковке и возвращению экипажа. Сроки возвращения корабля также зависят от погодных условий в районе его приводнения в Атлантическом океане.
https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html
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земля, сша, флорида, наса, международная космическая станция (мкс)
19:50 03.05.2022 (обновлено: 19:52 03.05.2022)
 
Космический корабль Crew Dragon с экипажем вернется на Землю с МКС 6 мая

НАСА: космический корабль Crew Dragon вернется на Землю с МКС шестого мая

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек совершит отстыковку от МКС 5 мая и вернется на Землю 6 мая, сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич.
"Мы планируем совершить отстыковку корабля в 1:05 по времени Восточного побережья США 5 мая (8:05мск), посадка состоится 6 мая у побережья Флориды в 12:37", - сказал на брифинге представитель НАСА.
На корабле на Землю вернутся астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Машберн, Кейла Бэррон и астронавт ЕКА Маттиас Маурер.
Ранее стало известно, что экипаж Crew-3 вернется с МКС на этой неделе. Как сообщил представитель НАСА, ведомство продолжает инспектировать готовность корабля и станции к отстыковке и возвращению экипажа. Сроки возвращения корабля также зависят от погодных условий в районе его приводнения в Атлантическом океане.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 18:07
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
 
ЗемляСШАФлоридаНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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