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Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/nagrada-1786689938.html
Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя"
Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя" - РИА Новости, 03.05.2022
Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя"
Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин наградил бойцов Народной милиции ДНР медалями "За освобождение Мариуполя", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:52
2022-05-03T22:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
денис пушилин
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин наградил бойцов Народной милиции ДНР медалями "За освобождение Мариуполя", передаёт корреспондент РИА Новости.Кроме того в церемонии принимал участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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украина
донбасс
мариуполь
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Награждение Пушилиным бойцов Народной милиции ДНР
Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя", в церемонии принял участие Турчак
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в мире, россия, украина, донбасс, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, андрей турчак
20:52 03.05.2022 (обновлено: 22:12 03.05.2022)
 
Пушилин наградил бойцов ДНР медалями "За освобождение Мариуполя"

Глава ДНР Пушилин наградил бойцов республики медалями "За освобождение Мариуполя"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин наградил бойцов Народной милиции ДНР медалями "За освобождение Мариуполя", передаёт корреспондент РИА Новости.
Кроме того в церемонии принимал участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Битва за Мариуполь войдёт особенными страницами в историю Донбасса. Это особенная и совместная победа подразделений Донецкой народной Республики и вооружённых сил Российской Федерации", - сказал Пушилин.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
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Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассДенис ПушилинМариупольДонецкая Народная РеспубликаАндрей Турчак
 
 
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