https://ria.ru/20220503/minoborony-1786625395.html
Российские силы поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии
Российские силы поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии - РИА Новости, 03.05.2022
Российские силы поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии
Российская артиллерия в ходе нанесенный ударов уничтожила около 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники, заявил во вторник на брифинге... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:01
2022-05-03T11:01
2022-05-03T11:11
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская артиллерия в ходе нанесенный ударов уничтожила около 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков."Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники" - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донбасс, владимир путин, игорь конашенков
11:01 03.05.2022 (обновлено: 11:11 03.05.2022)
Российские силы поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии
Минобороны: российские силы поразили 54 огневые позиции украинской артиллерии