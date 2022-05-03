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В Лисичанске и Северодонецке начались контактные бои - РИА Новости, 03.05.2022
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В Лисичанске и Северодонецке начались контактные бои
В Лисичанске и Северодонецке начались контактные бои - РИА Новости, 03.05.2022
В Лисичанске и Северодонецке начались контактные бои
Стрелковые контактные бои начались в городах Северодонецк и Лисичанск, которые остаются под контролем украинских войск, сообщил дипломатический советник главы... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:45
2022-05-03T09:45
в мире
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Стрелковые контактные бои начались в городах Северодонецк и Лисичанск, которые остаются под контролем украинских войск, сообщил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник."В Северодонецке и Лисичанске идут контактные бои! С мест сообщают, что в южной и восточной частях Северодонецка идут активные стрелковые бои. Наши войска медленно, но уверенно двигаются вперед, следуя отработанной тактике "артподготовка - зачистка". В Лисичанске на южных и восточных окраинах идут бои", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, артиллерия отрабатывает по позициям украинских боевиков, "дает час-два на выход и возобновляет обстрелы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220422/severodonetsk-1785015048.html
https://ria.ru/20220503/opolchentsy-1786602594.html
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лисичанск
северодонецк
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, сергей лавров
09:45 03.05.2022
 
В Лисичанске и Северодонецке начались контактные бои

В подконтрольных Киеву Лисичанске и Северодонецке начались стрелковые бои

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Стрелковые контактные бои начались в городах Северодонецк и Лисичанск, которые остаются под контролем украинских войск, сообщил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Северодонецке и Лисичанске идут контактные бои! С мест сообщают, что в южной и восточной частях Северодонецка идут активные стрелковые бои. Наши войска медленно, но уверенно двигаются вперед, следуя отработанной тактике "артподготовка - зачистка". В Лисичанске на южных и восточных окраинах идут бои", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверодонецкРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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