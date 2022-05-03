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Юрист дал совет, как законно ввозить лекарства из-за границы - РИА Новости, 03.05.2022
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Юрист дал совет, как законно ввозить лекарства из-за границы
Юрист дал совет, как законно ввозить лекарства из-за границы - РИА Новости, 03.05.2022
Юрист дал совет, как законно ввозить лекарства из-за границы
По закону ввозить лекарственные препараты в Россию граждане могут лишь для личного использования. Поэтому не стоит просить об этом знакомых: так вы... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T01:15
2022-05-03T01:15
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий мазаев
покупка
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По закону ввозить лекарственные препараты в Россию граждане могут лишь для личного использования. Поэтому не стоит просить об этом знакомых: так вы подталкиваете их нарушить закон. Ввозить лучше лишь те средства, аналогов которым в России нет, а лечение требуется безотлагательно, рассказал агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Мазаев.Пока нет регламента, по которому таможенная служба могла бы определить, для личных нужд они ввозятся или нет. Поэтому лучше ввозить лишь те препараты, которые необходимы для полного курса лечения, но не больше, пояснил собеседник агентства.Юрист посоветовал иметь при себе документы, чтобы не возникло проблем с ввозом лекарств.“Первое — это официальный рецепт с указанием торгового наименования препарата, длительности курса приема и дозировки. Дополнительно необходимо взять с собой выписку из истории болезни: она подтверждает, что медикамент необходим исключительно для личного использования, а не для продажи. Целесообразно перевести рецепт и выписку на язык той страны, где вы планируете совершить покупку”, — сказал Мазаев.
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий мазаев, покупка
01:15 03.05.2022
 
Юрист дал совет, как законно ввозить лекарства из-за границы

Юрист Мазаев: ввозить лекарства из-за границы законно, если есть рецепт и история болезни

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По закону ввозить лекарственные препараты в Россию граждане могут лишь для личного использования. Поэтому не стоит просить об этом знакомых: так вы подталкиваете их нарушить закон. Ввозить лучше лишь те средства, аналогов которым в России нет, а лечение требуется безотлагательно, рассказал агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Мазаев.
Пока нет регламента, по которому таможенная служба могла бы определить, для личных нужд они ввозятся или нет. Поэтому лучше ввозить лишь те препараты, которые необходимы для полного курса лечения, но не больше, пояснил собеседник агентства.
Юрист посоветовал иметь при себе документы, чтобы не возникло проблем с ввозом лекарств.
“Первое — это официальный рецепт с указанием торгового наименования препарата, длительности курса приема и дозировки. Дополнительно необходимо взять с собой выписку из истории болезни: она подтверждает, что медикамент необходим исключительно для личного использования, а не для продажи. Целесообразно перевести рецепт и выписку на язык той страны, где вы планируете совершить покупку”, — сказал Мазаев.
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ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий МазаевПокупка
 
 
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