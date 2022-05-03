https://ria.ru/20220503/kosmos-1786677454.html
У НАСА нет информации о степени взаимодействия России и Китая по космосу
У НАСА нет информации о степени взаимодействия России и Китая по космосу - РИА Новости, 03.05.2022
У НАСА нет информации о степени взаимодействия России и Китая по космосу
НАСА не обладает информацией о степени взаимодействия России и КНР по космосу, обвиняет Пекин в непрозрачности его космической программы, заявил глава НАСА Билл РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:46
2022-05-03T18:46
2022-05-03T18:46
китай
россия
пекин
наса
конгресс сша
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. НАСА не обладает информацией о степени взаимодействия России и КНР по космосу, обвиняет Пекин в непрозрачности его космической программы, заявил глава НАСА Билл Нельсон."Мы не знаем степень (взаимодействия России и КНР в космосе - ред.)", - сказал Нельсон на слушаниях в сенате, отвечая на соответствующий вопрос сенатора.Он охарактеризовал отношения с Россией по космосу как "профессиональные". Противопоставив отношениям с Китаем отношения США и России по гражданской космической программе, Нельсон заявил, что Пекин "не прозрачен и не взаимодействует". В качестве примера он привел "неконтролируемое падение" первой ступени китайской ракеты-носителя в Индийский океан, которое произошло в мае 2021 года. "Она могла упасть на Европу или Саудовскую Аравию", - возмутился Нельсон, завив, что Китая "отказывается взаимодействовать".Глава НАСА рассказал также, что в ходе встречи с послом Китая в США он выступил с предложением, чтобы Пекин поделился с мировым сообществом полученными Китаем в ходе 2020 году в результате в миссии зонда Chang'e-5 образцами лунного грунта. "50 лет назад мы (США - ред.) обеспечили мировому сообществу доступ к образцам лунного грунта. Вы можете сделать то же самое", - описал свою беседу с китайским дипломатом глава НАСА. По его словам, реакции пока не последовало."Отношения с китайской космической программой очень странные", - резюмировал Нельсон.В 2011 году конгресс США принял закон, которым в интересах "национальной безопасности" запретил НАСА взаимодействие и использование государственного финансирования для взаимодействия с КНР, из-за действующих ограничений Пекин не является участником программы МКС и строит собственную космическую станцию.
https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786583338.html
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китай, россия, пекин, наса, конгресс сша, международная космическая станция (мкс)
У НАСА нет информации о степени взаимодействия России и Китая по космосу
Нельсон: НАСА не обладает информацией о степени взаимодействия России и КНР по космосу