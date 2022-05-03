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Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса - РИА Новости, 03.05.2022
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Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса
Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса - РИА Новости, 03.05.2022
Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что коронавирус мог быть разработан как биологоческое оружие в биолабораториях США. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:41
2022-05-03T12:41
в мире
министерство обороны сша
сша
михаил шеремет
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что коронавирус мог быть разработан как биологоческое оружие в биолабораториях США.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов США."США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, не неся, при этом, никакой ответственности за свои противоправные действия. Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США, как вид биологического оружия, направленного против человечества", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, сегодня власти США являются угрозой для всего мирового сообщества.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html
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сша
россия
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в мире, министерство обороны сша, сша, михаил шеремет, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, коронавирус covid-19, республика крым
12:41 03.05.2022
 
Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса

Депутат Госдумы Шеремет допустил, что коронавирус мог быть разработан США как биооружие

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что коронавирус мог быть разработан как биологоческое оружие в биолабораториях США.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов США.
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"США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, не неся, при этом, никакой ответственности за свои противоправные действия. Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США, как вид биологического оружия, направленного против человечества", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, сегодня власти США являются угрозой для всего мирового сообщества.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреМинистерство обороны СШАСШАМихаил ШереметРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Республика Крым
 
 
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