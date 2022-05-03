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Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.05.2022
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Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"*
Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 03.05.2022
Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"*
Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:04
2022-05-03T18:04
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года."Сотрудниками ГКНБ КР (Кыргызской Республики - ред.) пресечена деятельность подпольной ячейки РЭО (религиозно-экстремистская организация - ред.) "Хизб ут-Тахрир"*, функционирующей на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Создание и финансирование экстремистских организации" УК КР на территории города Кербена Аксыйского района задержаны четыре лидера и восемь активных членов "Хизб ут-Тахрира"* во время проведения так называемой ежемесячной "сходки". В результате проведенных обысков изъято большое количество экстремистской литературы, листовки, мобильные телефоны, системные блоки, электронные носители и отчеты о финансовой деятельности ячейки."Указанные лица на систематической и конспиративной основе проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии, а также через соцсети распространяли экстремистские материалы", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что все задержанные водворены в следственный изолятор Джалал-Абада. Ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению их дополнительных преступных связей.*Деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1786204971.html
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россия, хизб ут-тахрир аль-ислами
18:04 03.05.2022
 
Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"*

ГКНБ Киргизии: Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов "Хизб ут-Тахрир"*

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали 12 активных членов экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
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"Сотрудниками ГКНБ КР (Кыргызской Республики - ред.) пресечена деятельность подпольной ячейки РЭО (религиозно-экстремистская организация - ред.) "Хизб ут-Тахрир"*, функционирующей на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Создание и финансирование экстремистских организации" УК КР на территории города Кербена Аксыйского района задержаны четыре лидера и восемь активных членов "Хизб ут-Тахрира"* во время проведения так называемой ежемесячной "сходки". В результате проведенных обысков изъято большое количество экстремистской литературы, листовки, мобильные телефоны, системные блоки, электронные носители и отчеты о финансовой деятельности ячейки.
"Указанные лица на систематической и конспиративной основе проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии, а также через соцсети распространяли экстремистские материалы", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что все задержанные водворены в следственный изолятор Джалал-Абада. Ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению их дополнительных преступных связей.
*Деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
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