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СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС - РИА Новости, 03.05.2022
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СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС
СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:14
2022-05-03T22:01
россия
чехия
болгария
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
словакия
венгрия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение шести-восьми месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. По сообщениям ряда источников, "Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций".Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
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россия, чехия, болгария, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, словакия, венгрия
17:14 03.05.2022 (обновлено: 22:01 03.05.2022)
 
СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС

AFP: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из эмбарго ЕС на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение шести-восьми месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. По сообщениям ряда источников, "Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций".
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
РоссияЧехияБолгарияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииСловакияВенгрия
 
 
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