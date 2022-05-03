https://ria.ru/20220503/isklyuchenie-1786666157.html

СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС

СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС - РИА Новости, 03.05.2022

СМИ: Болгария и Чехия могут попросить об исключении из нефтяного эмбарго ЕС

Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:14

2022-05-03T17:14

2022-05-03T22:01

россия

чехия

болгария

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

словакия

венгрия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение шести-восьми месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. По сообщениям ряда источников, "Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций".Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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чехия

болгария

словакия

венгрия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, чехия, болгария, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, словакия, венгрия