https://ria.ru/20220503/gretsiya-1786649004.html

В Греции планируют заменить российский газ через двадцать месяцев

В Греции планируют заменить российский газ через двадцать месяцев - РИА Новости, 03.05.2022

В Греции планируют заменить российский газ через двадцать месяцев

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:36

2022-05-03T14:36

2022-05-03T14:36

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АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) сможет полностью заменить российский газ.Мицотакис выступил на церемонии начала строительства станции. Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют глава Евросовета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министры Болгарии Кирилл Петков и Северной Македонии Димитар Ковачевски.Прямую трансляцию вело греческое общественное телевидение ERT."Очень скоро с этим проектом и другими проектами мы сможем заменить природный газ из российских источников. Одновременно наши страны готовы все вместе взять на себя новую роль в новой энергетической карте Европы. Недавний шантаж России в связи с газом показывают, что такое сотрудничество не только необходимо, но является срочным", - сказал Мицотакис, заявив, что цель Греции достичь энергетической достаточности и помочь соседним странам, как Болгария."В течение 20 следующих месяцев Греция сможет получить значительные, очень большие количества сжиженного природного газа. Возможности регазификации составят 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Иными словами, эта греческая станция СПГ в состоянии заменить российский природный газ полностью не только на национальном рынке, но и заместить значительную часть поставок российского природного газа на Балканах. Конечно, в сочетании с модернизацией некоторых трубопроводов и строительством интерконнекторов", - сказал Мицотакис.Он сообщил, что планируется ускорить строительство интерконнекторов Греция-Болгария и Болгария-Сербия, трубопровода Греция-Северная Македония. Газ сможет поставляться также в Румынии и Молдавию, сказал премьер Греции.Премьер Болгарии Кирилл Петков назвал сегодняшний день "историческим" для Греции и Болгарии, которые стремятся к независимости в сфере энергетики."Давлению, которое Россия оказывает на Болгарию с прекращением поставок газа, мы можем противостоять только вместе. Экономическое давление Кремля на нашу страну и на Евросоюз не увенчается успехом, и сегодняшнее событие доказательство этого", - заявил Петков.Президент Сербии Александр Вучич сказал, что проект является значительным для всего региона."И я поначалу был скептиком, спрашивал себя, может ли что-то подобное реализоваться или нет. Сейчас, когда я вижу, что мы на финишной прямой, я хочу сказать, что для того, чтобы мы смогли обеспечить значительное количество газа в будущем, следует усилить проекты, как этот и проекты интерконнекторов", - сказал Вучич.По его словам, он благодарен Евросоюзу за то, что тот в значительной степени финансирует проекты строительства газопроводов, и есть еще много проблем, которые предстоят решить ради народов."Я надеюсь, что с поддержкой Евросоюза мы преодолеем трудности", - сказал президент Сербии.Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски сказал, что начало строительства станции является историческим событием, так как речь идет о долгосрочных энергетических поставках и обеспечении энергетической достаточности."Северная Македония хочет участвовать в проекте, и идет подготовка соглашения по строительству газопровода, который поставит газ всем потребителям в Северной Македонии. Замена лигнитов газом является нашей целью", - сказал он.Он заявил, что южный газовый коридор внесет вклад в достижение независимости от российского газа.Заработать терминал должен в конце 2023 года. Стоимость FSRU в Александруполисе оценивается в 370 миллионов евро, 50% расходов могут быть профинансированы из фондов ЕС.

https://ria.ru/20220503/gaz-1786642124.html

https://ria.ru/20220502/krizis-1786559524.html

https://ria.ru/20220502/gaz-1786582029.html

https://ria.ru/20220502/es-1786583179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, греция, кириакос мицотакис, евросоюз, евросовет, болгария, сербия, александр вучич, шарль мишель, северная македония