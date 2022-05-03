https://ria.ru/20220503/granitsa-1786608572.html

В Эстонии захотели отозвать подпись под договором о границах с Россией

В Эстонии захотели отозвать подпись под договором о границах с Россией - РИА Новости, 03.05.2022

В Эстонии захотели отозвать подпись под договором о границах с Россией

Парламент Эстонии намерен рассмотреть предложение Консервативной народной партии об отзыве подписи под договором о госгранице с Россией, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T07:33

2022-05-03T07:33

2022-05-03T16:11

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Парламент Эстонии намерен рассмотреть предложение Консервативной народной партии об отзыве подписи под договором о госгранице с Россией, сообщает портал Delfi.В пояснительной записке депутаты обвиняют Москву в "идеологических и политических атаках" на Таллин и в "оккупации" более чем пяти процентов эстонской территории. Кроме того, утверждают они, если в новом соглашении о границе не будет преемственности от Тартуского мирного договора 1920 года, то это не позволит Эстонии получить компенсацию за принадлежавшие ей в межвоенный период территории.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор, но при ратификации Эстония включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года. Таким образом, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Соглашение устанавливало линию государственной границы, и к Эстонии отошла часть исконно русских земель: Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР.Таллин называет Тартуский договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет Эстонии, Россия же рассматривает его как исторический, не имеющий юридической силы.В 2014 году главы МИД двух стран подписали новый договор о госгранице, но Эстония его до сих пор не ратифицировала.

https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html

https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

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в мире, эстония, россия, советская россия, ссср